Уроженец ДНР принёс России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Пловец Андрей Калина принёс России первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Спортсмен победил на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).

Пловец Калина принёс России первое золото на Паралимпиаде в Париже. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

37-летний атлет финишировал первым с результатом 1 минуту 9,02 секунды. Уроженец Славянска стал четырёхкратным чемпионом Паралимпиад. До 2013 года Андрей Калина выступал за Украину, но затем принял решение перейти в российскую команду.