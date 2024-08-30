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30 августа, 18:36

Уроженец ДНР принёс России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Пловец Калина принёс России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Андрей Калина. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Калина. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Пловец Андрей Калина принёс России первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Спортсмен победил на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).

Пловец Калина принёс России первое золото на Паралимпиаде в Париже. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Пловец Калина принёс России первое золото на Паралимпиаде в Париже. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

37-летний атлет финишировал первым с результатом 1 минуту 9,02 секунды. Уроженец Славянска стал четырёхкратным чемпионом Паралимпиад. До 2013 года Андрей Калина выступал за Украину, но затем принял решение перейти в российскую команду.

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Напомним, атлеты из России выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. Накануне первую медаль для нашей страны принёс пловец Владимир Даниленко.

Никита Никонов
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