Россия завоевала первую медаль Паралимпиады в Париже
Пловец Владимир Даниленко выиграл первую медаль Паралимпиады в Париже
Пловец Владимир Даниленко. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже. Дистанцию в 100 метров на спине он преодолел за 2 минуты 1,34 секунды.
Пловец Владимир Даниленко. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России
Золото выиграл бразилец Габриэл дос Сантос (1.53,67), бронза у чилийца Альберто Абарса (2.01,97). Пловцы выступали в категории S2, где соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
Медаль Даниленко стала первой для России на Паралимпиаде в Париже. Спортсмену 24 года, он трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио-2020. На соревнованиях в Японии медаль Даниленко так же стала для России первой.
Напомним, Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Аккредитации на Игры получили 85 российских спортсменов. Однако им разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачёте. Кроме того, паралимпийцам запретили принимать участие в открытии и закрытии Игр.