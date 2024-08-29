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Регион
29 августа, 16:43

Россия завоевала первую медаль Паралимпиады в Париже

Пловец Владимир Даниленко выиграл первую медаль Паралимпиады в Париже

Пловец Владимир Даниленко. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Пловец Владимир Даниленко. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже. Дистанцию в 100 метров на спине он преодолел за 2 минуты 1,34 секунды.

Пловец Владимир Даниленко. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Пловец Владимир Даниленко. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Золото выиграл бразилец Габриэл дос Сантос (1.53,67), бронза у чилийца Альберто Абарса (2.01,97). Пловцы выступали в категории S2, где соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Медаль Даниленко стала первой для России на Паралимпиаде в Париже. Спортсмену 24 года, он трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио-2020. На соревнованиях в Японии медаль Даниленко так же стала для России первой.

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Напомним, Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Аккредитации на Игры получили 85 российских спортсменов. Однако им разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачёте. Кроме того, паралимпийцам запретили принимать участие в открытии и закрытии Игр.

Никита Осипов
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