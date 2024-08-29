Россия завоевала первую медаль Паралимпиады в Париже

Российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже. Дистанцию в 100 метров на спине он преодолел за 2 минуты 1,34 секунды.

Пловец Владимир Даниленко. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Золото выиграл бразилец Габриэл дос Сантос (1.53,67), бронза у чилийца Альберто Абарса (2.01,97). Пловцы выступали в категории S2, где соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Медаль Даниленко стала первой для России на Паралимпиаде в Париже. Спортсмену 24 года, он трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио-2020. На соревнованиях в Японии медаль Даниленко так же стала для России первой.