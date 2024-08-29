«Абсурдная ситуация»: В Госдуме прокомментировали участие России в Паралимпийских Играх
Бурлаков: Спортсмены должны сами принимать решение об участии в Паралимпиаде
Сложившаяся сегодня ситуация в мире Олимпийских и Паралимпийских игр абсурдна. Об этом в беседе с Life.ru заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.
Спорт – это в первую очередь честное соперничество, а не инструмент политического влияния, шантажа и давления. Какую позицию выберут наши спортсмены – участвовать в нейтральном статусе или нет – это выбор индивидуальный.
Он также подчеркнул, что в России будут поддерживать и желать победы на Паралимпийских играх всем спортсменам, которые примут решение выступать в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что участие в Паралимпиаде в Париже примет более 80 спортсменов из России. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.
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