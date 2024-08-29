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29 августа, 14:20

«Абсурдная ситуация»: В Госдуме прокомментировали участие России в Паралимпийских Играх

Бурлаков: Спортсмены должны сами принимать решение об участии в Паралимпиаде

Сложившаяся сегодня ситуация в мире Олимпийских и Паралимпийских игр абсурдна. Об этом в беседе с Life.ru заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

Спорт – это в первую очередь честное соперничество, а не инструмент политического влияния, шантажа и давления. Какую позицию выберут наши спортсмены – участвовать в нейтральном статусе или нет – это выбор индивидуальный.

Сергей Бурлаков

зампредседателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, российский спортсмен-паралимпиец

Спорт – это в первую очередь честное соперничество, а не инструмент политического влияния, шантажа и давления. Какую позицию выберут наши спортсмены – участвовать в нейтральном статусе или нет – это выбор индивидуальный.
Спорт – это в первую очередь честное соперничество, а не инструмент политического влияния, шантажа и давления. Какую позицию выберут наши спортсмены – участвовать в нейтральном статусе или нет – это выбор индивидуальный.

Он также подчеркнул, что в России будут поддерживать и желать победы на Паралимпийских играх всем спортсменам, которые примут решение выступать в нейтральном статусе.

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Ранее стало известно, что участие в Паралимпиаде в Париже примет более 80 спортсменов из России. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Ольга Годуненко
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