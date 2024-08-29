«Абсурдная ситуация»: В Госдуме прокомментировали участие России в Паралимпийских Играх

Сложившаяся сегодня ситуация в мире Олимпийских и Паралимпийских игр абсурдна. Об этом в беседе с Life.ru заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

Спорт – это в первую очередь честное соперничество, а не инструмент политического влияния, шантажа и давления. Какую позицию выберут наши спортсмены – участвовать в нейтральном статусе или нет – это выбор индивидуальный. Сергей Бурлаков зампредседателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, российский спортсмен-паралимпиец

Он также подчеркнул, что в России будут поддерживать и желать победы на Паралимпийских играх всем спортсменам, которые примут решение выступать в нейтральном статусе.