«Прошли через преодоление»: Костомаров пожелал удачи российским паралимпийцам и пообещал смотреть Игры
Костомаров пожелал удачи российским спортсменам на Паралимпиаде
Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров планирует следить за грядущими Паралимпийскими играми в Париже. Об этом сам спортсмен заявил журналистам, пожелав участникам соревнований удачи.
«Они все прошли через преодоление. <...> Могу им только пожелать, конечно же, доказывать, показывать свою силу, терпение и побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Они и так все красавцы. Насколько это будет возможно, насколько это будет транслироваться, конечно, наверное, что-то посмотрю», — сказал спортсмен.
В финале XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить», приуроченного к Году семьи, показали документальный фильм Михаила Щедринского «Роман Костомаров: рождённый дважды».
Ранее стало известно, что участие в Паралимпиаде в Париже примет более 80 спортсменов из России. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Напомним, в 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. Костомаров признался, что после ампутации сын называет его Робот-3000.