«Прошли через преодоление»: Костомаров пожелал удачи российским паралимпийцам и пообещал смотреть Игры

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров планирует следить за грядущими Паралимпийскими играми в Париже. Об этом сам спортсмен заявил журналистам, пожелав участникам соревнований удачи.

«Они все прошли через преодоление. <...> Могу им только пожелать, конечно же, доказывать, показывать свою силу, терпение и побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Они и так все красавцы. Насколько это будет возможно, насколько это будет транслироваться, конечно, наверное, что-то посмотрю», — сказал спортсмен.