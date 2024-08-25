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25 августа, 19:10

«Прошли через преодоление»: Костомаров пожелал удачи российским паралимпийцам и пообещал смотреть Игры

Костомаров пожелал удачи российским спортсменам на Паралимпиаде

Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров планирует следить за грядущими Паралимпийскими играми в Париже. Об этом сам спортсмен заявил журналистам, пожелав участникам соревнований удачи.

«Они все прошли через преодоление. <...> Могу им только пожелать, конечно же, доказывать, показывать свою силу, терпение и побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Они и так все красавцы. Насколько это будет возможно, насколько это будет транслироваться, конечно, наверное, что-то посмотрю», сказал спортсмен.

В финале XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить», приуроченного к Году семьи, показали документальный фильм Михаила Щедринского «Роман Костомаров: рождённый дважды».

Ранее стало известно, что участие в Паралимпиаде в Париже примет более 80 спортсменов из России. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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Напомним, в 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. Костомаров признался, что после ампутации сын называет его Робот-3000.

Мария Любицкая
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