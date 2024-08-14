В Госдуме дали совет российским паралимпийцам по общению с украинцами

Российским спортсменам порекомендовали обходить стороной украинцев на Паралимпиаде. С ними стоит идти на контакт только в том случае, если они первыми начнут общение, что, впрочем, вряд ли произойдёт. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

"Вряд ли стоит ожидать движения к нам со стороны украинских спортсменов — они просто не могут себе этого позволить. За такие шаги их станут осуждать, начнётся серьёзный прессинг. Наших как раз никто не осудит, но у украинцев иначе", — заявила Журова в беседе с "Лентой.ру".

Она подчеркнула, что россиянам не надо приставать к спортсменам из Незалежной с разговорами. Это будет провоцировать агрессию с их стороны. Украинцы будут отходить в сторону, так как им дали именно такие рекомендации, отметила Журова.