МПК опубликовал список ограничений для россиян на Паралимпиаде

Россиян и белорусов, участвующих в Паралимпиаде в Париже, не допустят к участию в церемониях открытия и завершения состязаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного паралимпийского комитета (МПК).

Согласно решению комитета, спортсмены из России и Белоруссии будут выступать на Паралимпиаде в нейтральном статусе. Это значит, что завоёванные ими награды не будут учитываться в общем медальном зачёте. Также им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия и демонстрировать государственную символику своих стран. При этом выступать они будут под белым флагом с чёрными буквами.

"В период до Паралимпийских игр МПК назначит независимый внешний орган для оценки спортсменов и вспомогательного персонала. Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали военные действия на Украине, не будут иметь права участвовать в Паралимпийских играх, равно как и те, кто работает по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности", — сказано в публикации МПК.