«Бился как лев»: Тренер пловца Пульвера рассказал о его серебре на Паралимпиаде
Тренер Ленский: Пульвер может выиграть ещё одну медаль на Паралимпиаде
Кирилл Пульвер. Обложка © Министерство спорта Самарской области
На Паралимпийских играх в Париже российский пловец Кирилл Пульвер завоевал серебряную медаль. Его тренер Вячеслав Ленский уверен, что у спортсмена есть все шансы заполучить вторую награду. Об этом наставник рассказал в беседе с 360.ru.
«Тяжело смотреть это по телевизору, когда не можешь поправить что-то по технике. Но бился, как лев, дальше ещё есть шансы на медали, в частности на 100 метров. Мы работаем на результат, а там уже как повезёт», — подчеркнул специалист.
По его словам, это был второй международный старт для Пульвера. Российскому паралимпийцу пришлось соревноваться с опытными коллегами, однако тренер остался доволен результатами своего подопечного. Спортсмен завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5.
Напомним, Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа. Аккредитации на соревнования получили 85 российских спортсменов. Однако им разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачёте. Life.ru сообщал, что российский пловец Владимир Даниленко выиграл первую для РФ медаль Паралимпийских игр в Париже.