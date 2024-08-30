«Бился как лев»: Тренер пловца Пульвера рассказал о его серебре на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Париже российский пловец Кирилл Пульвер завоевал серебряную медаль. Его тренер Вячеслав Ленский уверен, что у спортсмена есть все шансы заполучить вторую награду. Об этом наставник рассказал в беседе с 360.ru.

«Тяжело смотреть это по телевизору, когда не можешь поправить что-то по технике. Но бился, как лев, дальше ещё есть шансы на медали, в частности на 100 метров. Мы работаем на результат, а там уже как повезёт», — подчеркнул специалист.