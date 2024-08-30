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30 августа, 10:48

«Бился как лев»: Тренер пловца Пульвера рассказал о его серебре на Паралимпиаде

Тренер Ленский: Пульвер может выиграть ещё одну медаль на Паралимпиаде

Кирилл Пульвер. Обложка © Министерство спорта Самарской области

Кирилл Пульвер. Обложка © Министерство спорта Самарской области

На Паралимпийских играх в Париже российский пловец Кирилл Пульвер завоевал серебряную медаль. Его тренер Вячеслав Ленский уверен, что у спортсмена есть все шансы заполучить вторую награду. Об этом наставник рассказал в беседе с 360.ru.

«Тяжело смотреть это по телевизору, когда не можешь поправить что-то по технике. Но бился, как лев, дальше ещё есть шансы на медали, в частности на 100 метров. Мы работаем на результат, а там уже как повезёт», — подчеркнул специалист.

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По его словам, это был второй международный старт для Пульвера. Российскому паралимпийцу пришлось соревноваться с опытными коллегами, однако тренер остался доволен результатами своего подопечного. Спортсмен завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа. Аккредитации на соревнования получили 85 российских спортсменов. Однако им разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачёте. Life.ru сообщал, что российский пловец Владимир Даниленко выиграл первую для РФ медаль Паралимпийских игр в Париже.

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Борис Эльфанд
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