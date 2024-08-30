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30 августа, 08:20

Украинский паралимпиец не стал фотографироваться с россиянином на пьедестале

Спортсмены на Паралимпиаде. Обложка © Getty Images / Michael Reaves

Спортсмены на Паралимпиаде. Обложка © Getty Images / Michael Reaves

Украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться совместно с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта на Паралимпиаде в Париже.

Российский паралимпиец заработал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5, а украинец стал третьим. После награждения россиянин сфотографировался с победителем соревнований Франческо Боччардо из Италии. Пульвер на снимке стоит рядом с чемпионом, а Комаров находится в отдалении от спортсменов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Аккредитации на соревнования получили 85 российских спортсменов. Однако им разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачёте. Тем временем российский пловец Владимир Даниленко выиграл первую для РФ медаль Паралимпийских игр в Париже.

Дарья Нарыкова
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