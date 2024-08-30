Украинский паралимпиец не стал фотографироваться с россиянином на пьедестале

Украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться совместно с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта на Паралимпиаде в Париже.

Российский паралимпиец заработал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5, а украинец стал третьим. После награждения россиянин сфотографировался с победителем соревнований Франческо Боччардо из Италии. Пульвер на снимке стоит рядом с чемпионом, а Комаров находится в отдалении от спортсменов.