Легкоатлеты Костин и Кулятин стали призёрами Паралимпиады в беге на 5000 метров

Легкоатлеты из России Александр Костин и Антон Кулятин стали призёрами в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде, которая проходит в эти дни в Париже. Так, Костин получил серебро (15 мин. 52,36 сек.), а Кулятин — бронзу (15 мин. 55,23 сек.).