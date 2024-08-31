Легкоатлеты Костин и Кулятин стали призёрами Паралимпиады в беге на 5000 метров
Паралимпийцы Александр Костин и Антон Кулятин. Обложка © tokyo2020.paralymp.ru, tokyo2020.paralymp.ru
Легкоатлеты из России Александр Костин и Антон Кулятин стали призёрами в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде, которая проходит в эти дни в Париже. Так, Костин получил серебро (15 мин. 52,36 сек.), а Кулятин — бронзу (15 мин. 55,23 сек.).
Золото выиграл испанец Ясин Ухдади — он пробежал дистанцию за 15 минут 50,64 секунды. Завершатся Паралимпийские игры 8 сентября.
Как сообщал Life.ru, атлеты из России выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе. Напомним, что первую медаль для нашей страны принёс пловец Владимир Даниленко.