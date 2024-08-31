Российские спортсмены завоевали шесть медалей во второй день Паралимпиады

Россияне выиграли шесть медалей во второй день Паралимпиады в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

В числе российских наград одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых медали. Золото России во второй день соревнований принёс пловец Андрей Калина, одержавший победу в заплыве на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Серебро забрал пловец Владимир Сотников. Он показал лучшее время на дистанции 100 метров на спине в категории S13 с нарушением зрения. Бронзу взяли пловцы Кирилл Пульвер, Дарья Лукьяненко и Виктория Ищиулова. Легкоатлет Андрей Вдовин стал третьим в беге на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Таким образом, число медалей в копилке российских паралимпийцев выросло до девяти.