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31 августа, 17:24

Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпиады на дистанции 200 метров кролем

Валерия Шабалина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Валерия Шабалина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады, которая проходит в эти дни в Париже. 29-летняя спортсменка соревновалась в категории S14 среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Шабалина проплыла за 2 минуты 5,10 секунды. Серебро и бронзу получили британки Поппи Маскилл (2.07,16) и Луиза Фиддес (2.07,91) соответственно.

Валерия Шабалина стала уже четырёхкратной чемпионкой Паралимпиады, ранее она завоевала три золота на Играх в Токио. В рамках нынешних Летних Паралимпийских игр она также принесла в копилку нашей сборной бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.

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Напомним, первую медаль для нашей страны принёс пловец Владимир Даниленко. Дистанцию в 100 метров на спине он преодолел за 2 минуты 1,34 секунды.

Никита Осипов
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