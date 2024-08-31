Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпиады на дистанции 200 метров кролем

Пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады, которая проходит в эти дни в Париже. 29-летняя спортсменка соревновалась в категории S14 среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Шабалина проплыла за 2 минуты 5,10 секунды. Серебро и бронзу получили британки Поппи Маскилл (2.07,16) и Луиза Фиддес (2.07,91) соответственно.

Валерия Шабалина стала уже четырёхкратной чемпионкой Паралимпиады, ранее она завоевала три золота на Играх в Токио. В рамках нынешних Летних Паралимпийских игр она также принесла в копилку нашей сборной бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.