Россиянин Яремчук стал победителем Паралимпийских игр в Париже в беге на 1500 м

Россиянин Александр Яремчук победил на Паралимпийских играх в Париже в финальном забеге на 1 500 метров среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности. Он стал вторым спортсменом из РФ, кто завоевал золото на этих соревнованиях.

Яремчук показал результат 3 минуты 50,24 секунды. Второе место занял австралиец Майкл Рёгер (3.51,19), третье — француз Антуан Прод (3.51,37). В честь победы россиянина на награждении будет играть гимн Международного паралимпийского комитета.

Серебряную медаль завоевала российская метательница копья Анна Кулинич-Сорокина с результатом 38,1 метра. На первом месте разместилась китаянка Чжао Юйпин, установившая мировой рекорд — 47,07 метра. Соревнования проходили среди спортсменов с плохим зрением (категория F13).