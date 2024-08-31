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Регион
31 августа, 12:58

Россиянин Яремчук стал победителем Паралимпийских игр в Париже в беге на 1500 м

Александр Яремчук. Обложка © tokyo2020.paralymp.ru

Александр Яремчук. Обложка © tokyo2020.paralymp.ru

Россиянин Александр Яремчук победил на Паралимпийских играх в Париже в финальном забеге на 1 500 метров среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности. Он стал вторым спортсменом из РФ, кто завоевал золото на этих соревнованиях.

Яремчук показал результат 3 минуты 50,24 секунды. Второе место занял австралиец Майкл Рёгер (3.51,19), третье — француз Антуан Прод (3.51,37). В честь победы россиянина на награждении будет играть гимн Международного паралимпийского комитета.

Серебряную медаль завоевала российская метательница копья Анна Кулинич-Сорокина с результатом 38,1 метра. На первом месте разместилась китаянка Чжао Юйпин, установившая мировой рекорд — 47,07 метра. Соревнования проходили среди спортсменов с плохим зрением (категория F13).

Российские спортсмены завоевали шесть медалей во второй день Паралимпиады
Российские спортсмены завоевали шесть медалей во второй день Паралимпиады

Ранее Life.ru писал, что легкоатлеты из России Александр Костин и Антон Кулятин стали призёрами в беге на 5 000 метров среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде, которая проходит в эти дни в Париже. Золото выиграл испанец Ясин Ухдади — он пробежал дистанцию за 15 минут 50,64 секунды.

Николай Рюмин
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