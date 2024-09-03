Легкоатлет из РФ Костин завоевал золото Паралимпиады в забеге на 1500 метров

Легкоатлет из России Александр Костин выиграл золото парижской Паралимпиады в беге на 1 500 метров. Спортсмен показал результат в 3 минуты и 44,43 секунды.

Серебряная медаль досталась атлету из Туниса Руаю Джебабли с результатом 3,44,67. А третье место занял ещё один наш соотечественник Антон Кулятин, пробежавший трек за 3,44,94.

Состязания проводились в категории T13 — в таких участвуют бегуны с определёнными нарушениями зрения. В такой категории бегают атлеты, которые могут видеть радиус менее двадцати градусов или способны распознать объект размеров теннисного мяча на расстоянии в пять метров — максимум.