Легкоатлет из РФ Костин завоевал золото Паралимпиады в забеге на 1500 метров
Российский легкоатлет Александр Костин. Обложка © ТАСС / ZUMA / Ulrik Pedersen
Легкоатлет из России Александр Костин выиграл золото парижской Паралимпиады в беге на 1 500 метров. Спортсмен показал результат в 3 минуты и 44,43 секунды.
Серебряная медаль досталась атлету из Туниса Руаю Джебабли с результатом 3,44,67. А третье место занял ещё один наш соотечественник Антон Кулятин, пробежавший трек за 3,44,94.
Состязания проводились в категории T13 — в таких участвуют бегуны с определёнными нарушениями зрения. В такой категории бегают атлеты, которые могут видеть радиус менее двадцати градусов или способны распознать объект размеров теннисного мяча на расстоянии в пять метров — максимум.
Напомним, что это не первый раз, когда Кустин и Кулятин становятся призёрами парижских Паралимпийских игр. Ранее они участвовали в забеге на 5000 метров, где Костин взял серебряную медаль, пробежав дистанцию за 15,52,36, а Кулятин завоевал «бронзу» с результатом в 15,55,23.