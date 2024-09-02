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2 сентября, 20:34

Российский легкоатлет Торсунов стал чемпионом Паралимпиады в прыжках в длину

Дмитрий Черняев на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Японии. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Дмитрий Черняев на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Японии. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Российский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золотую медаль Паралимпиады в Париже в прыжках в длину в классе T36, где соревнуются лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Он прыгнул на 5,83 метра, побив свой же рекорд Игр в Токио (5,76 метра). Вторым стал бразилец Асер Алмейда Рамос (5,76 метра). А украинец Александр Литвиненко, также показавший результат 5,76 метра, уступил ему по дополнительным показателям.

Торсунов также владеет мировым рекордом, который он установил 5 июня 2024 года на Кубке чемпионов в Екатеринбурге (6,05).

Россияне Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже
Россияне Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже

Это седьмая золотая медаль для нейтральных атлетов из России. Шестую завоевал пловец Дмитрий Черняев на дистанции 100 метров брассом в категории SB4 для спортсменов с нарушениями физического здоровья. Всего в активе сборной РФ 31 награда: семь золотых, 14 серебряных и десять бронзовых.

Артур Лапсаков
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