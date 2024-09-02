Российский легкоатлет Торсунов стал чемпионом Паралимпиады в прыжках в длину

Российский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золотую медаль Паралимпиады в Париже в прыжках в длину в классе T36, где соревнуются лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Он прыгнул на 5,83 метра, побив свой же рекорд Игр в Токио (5,76 метра). Вторым стал бразилец Асер Алмейда Рамос (5,76 метра). А украинец Александр Литвиненко, также показавший результат 5,76 метра, уступил ему по дополнительным показателям.

Торсунов также владеет мировым рекордом, который он установил 5 июня 2024 года на Кубке чемпионов в Екатеринбурге (6,05).