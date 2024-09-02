Российский пловец Черняев во второй раз стал чемпионом Паралимпийских игр

Выступающий под нейтральным флагом пловец Дмитрий Черняев принёс российской команде на Паралимпиаде в Париже шестую золотую медаль. Атлет первым преодолел 100 метров брассом в категории SB4 для спортсменов с нарушениями физического здоровья.

Победитель Паралимпийских игр в Токио 2021 года пришёл к финишу за 1 минуту 32,2 секунды. На втором месте с результатом 1 минута 36,16 секунды оказался представитель Греции Антониос Цапатакис, а замкнул тройку лидеров итальянец Мануэль Бортуццо, который потратил на стометровку 1 минуту 42,52 секунды.