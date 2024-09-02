Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 20:09

Российский пловец Черняев во второй раз стал чемпионом Паралимпийских игр

Дмитрий Черняев. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Дмитрий Черняев. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Выступающий под нейтральным флагом пловец Дмитрий Черняев принёс российской команде на Паралимпиаде в Париже шестую золотую медаль. Атлет первым преодолел 100 метров брассом в категории SB4 для спортсменов с нарушениями физического здоровья.

Победитель Паралимпийских игр в Токио 2021 года пришёл к финишу за 1 минуту 32,2 секунды. На втором месте с результатом 1 минута 36,16 секунды оказался представитель Греции Антониос Цапатакис, а замкнул тройку лидеров итальянец Мануэль Бортуццо, который потратил на стометровку 1 минуту 42,52 секунды.

У итальянского гребца отобрали медаль Паралимпиады из-за запрещёнки в лодке
У итальянского гребца отобрали медаль Паралимпиады из-за запрещёнки в лодке

Это третья по счёту медаль, добытая российскими спортсменами на Паралимпиаде 2 сентября. Серебро и бронзу команде в понедельник принесли ещё и легкоатлеты Артём Калашян и Дмитрий Сафронов. Всего в активе сборной РФ 29 наград: шесть золотых, 13 серебряных и десять бронзовых.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Франция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров