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2 сентября, 11:01

У итальянского гребца отобрали медаль Паралимпиады из-за запрещёнки в лодке

Итальянского гребца Перини лишили паралимпийской бронзы из-за телефона в лодке

Итальянский гребец Джакомо Перини. Фото © Сайт Федерации гребли Италии

Итальянский гребец Джакомо Перини. Фото © Сайт Федерации гребли Италии

Итальянский гребец Джакомо Перини были лишён бронзовой медали на Паралимпийских играх в Париже. В его лодке нашли телефон. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации гребли Италии.

Правила гласят, что в лодке не должно находиться никаких средств связи во время заплыва, однако в сумке гребца обнаружили мобильный телефон.

Итальянская федерация старалась оправдаться тем, что спортсмен не стремился никак схитрить, а просто забыл выложить устройство, однако поданный протест отклонили. Теперь организация будет пытаться обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта. Вместо итальянца бронзовую медаль получил австралийский гребец Эрик Хорри.

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Владимир Озеров
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