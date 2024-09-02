У итальянского гребца отобрали медаль Паралимпиады из-за запрещёнки в лодке
Итальянского гребца Перини лишили паралимпийской бронзы из-за телефона в лодке
Итальянский гребец Джакомо Перини. Фото © Сайт Федерации гребли Италии
Итальянский гребец Джакомо Перини были лишён бронзовой медали на Паралимпийских играх в Париже. В его лодке нашли телефон. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации гребли Италии.
Правила гласят, что в лодке не должно находиться никаких средств связи во время заплыва, однако в сумке гребца обнаружили мобильный телефон.
Итальянская федерация старалась оправдаться тем, что спортсмен не стремился никак схитрить, а просто забыл выложить устройство, однако поданный протест отклонили. Теперь организация будет пытаться обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта. Вместо итальянца бронзовую медаль получил австралийский гребец Эрик Хорри.
Российские спортсмены принимают участие в Паралимпийских играх под нейтральным флагом. Ранее россиянин Александр Яремчук одержал победу в финальном забеге на 1 500 метров среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности.