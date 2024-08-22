Российские атлеты заселились в Паралимпийскую деревню в Париже 22 августа, 08:30 Российские паралимпийцы перед Олимпиадой в Париже. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России | Russian Paralympic Committee

Российские спортсмены прилетели в Париж и уже находятся в Паралимпийской деревне, все организационные вопросы решены и началась подготовка к Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Все отдохнули с дороги. Замечаний к инфраструктуре Паралимпийской деревни нет, всё, как и на прошлых Играх, питание разнообразное, доступная среда везде есть, условия комфортные. Ждём приезда остальной части делегации, к встрече готовы», — поделился он.

Ранее стало известно, что участие в Паралимпиаде в Париже, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября, примут российские спортсмены. Аккредитацию уже получили 85 атлетов из 92, остальные семь спортсменов ещё проходят проверку. Все они будут выступать в нейтральном статусе, а награды не будут учтены в общем медальном зачёте.

Авторы Татьяна Миссуми