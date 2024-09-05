Российская пловчиха Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде в Париже
Российская пловчиха Дарья Лукьяненко. Обложка © tokyo2020.paralymp.ru
Россиянка Дарья Лукьяненко одержала победу в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения. Это вторая золотая медаль спортсменки на текущих соревнованиях.
Серебро досталось китаянке Ма Цзя. Бронзовым призёром стала Каролина Пелендриту из Кипра. Соревнования проходили в классе SB11.
Россиянке Дарье Лукьяненко 22 года. Ранее на Паралимпиаде в Париже она выиграла заплыв на 200 метров комплексным плаванием с мировым рекордом, а также завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем и в 100-метровке на спине.
Ранее Life.ru сообщал, что российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла второе золото на Паралимпиаде в Париже по результатам заплыва на 200 метров комплексным плаванием в категории SM14. В активе сборной РФ на вечер 5 сентября 15 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых медалей.