Россиянка Валерия Шабалина выиграла второе золото Паралимпиады в Париже
Валерия Шабалина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Очередную золотую медаль завоевала россиянка Валерия Шабалина, участвующая в Паралимпиаде-2024 в Париже. Она одержала победу в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.
Шабалина продемонстрировала результат — 2 минуты и 22,40 секунды. Следом за ней финишировала британка Поппи Маскилл (2.23,93). Замкнула тройку лучших японка Айра Киносита (2.25,96).
Соревнования проводились среди атлетов категории SM14, имеющих нарушения интеллектуального здоровья, испытывающих трудности с распознаванием образов, последовательностью действий и памятью.
Ранее Life.ru сообщал, что пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады. Теперь у неё пять золотых медалей Паралимпиад (три было завоёвано в Токио). На данный момент в активе России на Играх в Париже 12 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей.