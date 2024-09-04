Россиянка Валерия Шабалина выиграла второе золото Паралимпиады в Париже

Очередную золотую медаль завоевала россиянка Валерия Шабалина, участвующая в Паралимпиаде-2024 в Париже. Она одержала победу в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

Один из самых высоких людей на планете спит на полу на Паралимпиаде из-за беспечности организаторов

Один из самых высоких людей на планете спит на полу на Паралимпиаде из-за беспечности организаторов

Ранее Life.ru сообщал, что пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады. Теперь у неё пять золотых медалей Паралимпиад (три было завоёвано в Токио). На данный момент в активе России на Играх в Париже 12 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей.