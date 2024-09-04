Один из самых высоких людей на планете спит на полу на Паралимпиаде из-за беспечности организаторов

Паралимпиец из Ирана Мортеза Мехрзад Селакьяни, выступающий в волейболе сидя, вынужден спать на полу во время Игр в Париже, так как организаторы не обеспечили его персонализированной кроватью. Рост спортсмена — два метра 46 сантиметров, что вызвано проблемами с гормоном роста. Об этом пишет Marca.com.

«Мехрзад не получил персонализированную кровать, как в Токио... Но у него есть очень важная цель — стать чемпионом», — рассказал руководитель иранской группы Хади Резаигаркани.

К слову, Мортез является одним из самых высоких людей на планете. При этом одна его нога короче другой на 15 сантиметров. Причиной тому является травма, которую атлет перенёс в детстве.