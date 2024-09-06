Россиянин Ревенко стал чемпионом Паралимпиады в метании копья
Иван Ревенко. Обложка © Kubansport.krasnodar.ru
Российский легкоатлет Иван Ревенко одержал победу в соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Париже. Спортсмен установил личный рекорд.
Ревенко выполнил шесть пыток, продемонстрировав результат — 30,77 метров. Второе место по итогам состязания занял мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53). Замкнул тройку лучших атлет из Греции Эммануил Стефанудакис (30,13).
Соревнования проходили в категории F54, в данном случае у спортсменов имеется нормальная функция плеч, рук и кистей рук, но в целом нарушена функция туловища или ног. Поэтому атлеты выступали сидя.
Ранее сообщалось, что российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх в Париже в плавании на 100 метров брассом. При этом она установила новый мировой рекорд — 1 минута 26,09 секунды.