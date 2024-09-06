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6 сентября, 10:46

Россиянин Ревенко стал чемпионом Паралимпиады в метании копья

Иван Ревенко. Обложка © Kubansport.krasnodar.ru

Иван Ревенко. Обложка © Kubansport.krasnodar.ru

Российский легкоатлет Иван Ревенко одержал победу в соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Париже. Спортсмен установил личный рекорд.

Ревенко выполнил шесть пыток, продемонстрировав результат — 30,77 метров. Второе место по итогам состязания занял мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53). Замкнул тройку лучших атлет из Греции Эммануил Стефанудакис (30,13).

Соревнования проходили в категории F54, в данном случае у спортсменов имеется нормальная функция плеч, рук и кистей рук, но в целом нарушена функция туловища или ног. Поэтому атлеты выступали сидя.

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Россия завоевала пять медалей в восьмой день Паралимпиады в Париже

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх в Париже в плавании на 100 метров брассом. При этом она установила новый мировой рекорд — 1 минута 26,09 секунды.

Мария Любицкая
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