Тарасова колкой фразой оценила допуск россиян на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала допуск спортсменов из РФ на закрытие Паралимпиады в Париже. Она призвала не идти россиян на церемонию.

«На церемонию закрытия я бы на их месте не пришла, я же её не открывала», — отметила Тарасова в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, 6 сентября глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Рожков заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии были приглашены на закрытие Паралимпийских игр в Париже. Церемония пройдёт 8 сентября.