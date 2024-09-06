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6 сентября, 14:50

Тарасова колкой фразой оценила допуск россиян на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже

Тарасова призвала россиян не идти на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала допуск спортсменов из РФ на закрытие Паралимпиады в Париже. Она призвала не идти россиян на церемонию.

«На церемонию закрытия я бы на их месте не пришла, я же её не открывала», — отметила Тарасова в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, 6 сентября глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Рожков заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии были приглашены на закрытие Паралимпийских игр в Париже. Церемония пройдёт 8 сентября.

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Как ранее сообщал Life.ru, по итогам восьмого соревновательного дня Паралимпийских игр в Париже, который прошёл 5 сентября, российские спортсмены завоевали пять медалей. Так, копилку отечественной сборной пополнили две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Таким образом, на счету российских спортсменов 53 медали, из которых 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Никита Осипов
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