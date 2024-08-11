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11 августа, 07:30

"Не поддержал нас": Действия Баха привели к попытке изолировать РФ от спорта, заявила Тарасова

Тарасова поддержала решение Баха не переизбираться на пост главы МОК

Татьяна Тарасова и Томас Бах. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников, ABACA / Blondet Eliot

Татьяна Тарасова и Томас Бах. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников, ABACA / Blondet Eliot

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принял верное решение, когда решил не переизбираться на новый срок. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с "Матч ТВ".

"[Он запомнится] как человек, который не поддержал нас в трудную минуту. Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде", — отметила Тарасова.

"Влюблены в Игры и друг друга": Глава МОК Томас Бах восхитился Олимпиадой в Париже, позабыв о скандалах
"Влюблены в Игры и друг друга": Глава МОК Томас Бах восхитился Олимпиадой в Париже, позабыв о скандалах

Недавно Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Он пришёл к этому решению через долгие размышления и дискуссии с коллегами по организации.

Николай Рюмин
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