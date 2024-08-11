"Не поддержал нас": Действия Баха привели к попытке изолировать РФ от спорта, заявила Тарасова

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принял верное решение, когда решил не переизбираться на новый срок. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с "Матч ТВ".

"[Он запомнится] как человек, который не поддержал нас в трудную минуту. Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде", — отметила Тарасова.