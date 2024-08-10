Президент МОК Томас Бах решил не переизбираться на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок. Об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами.

"Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьёй, присутствующей здесь, в зале, я пришёл к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией", — сказал Бах.

На 141-й сессии в Мумбаи ряд членов МОК предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран ещё на один срок. Однако на 142-й сессии комитета в Париже от решения отказались.