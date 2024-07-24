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24 июля, 14:00

Президента МОК Баха переизбрали членом организации ещё на восемь лет

Томас Бах. Обложка © Flickr / IOC MEDIA

Томас Бах. Обложка © Flickr / IOC MEDIA

Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в среду, 24 июля, переизбрали членом организации на восемь лет. Такое решение было принято на 142-й сессии МОК в Париже. Кандидатуру Баха поддержали 93 из 95 участников, ещё двое воздержались от голосования.

Отметим, Бах впервые был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошёл в исполком организации. В сентябре 2013 года его избрали президентом МОК, в 2021 году Бах был переизбран. 70-летний Бах, напомним, является олимпийским чемпионом 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в составе сборной ФРГ.

Ранее сообщалось, что МОК на сессии в Париже выбрал Солт-Лейк-Сити местом проведения зимних Олимпийских игр-2034. За этот город проголосовали 83 участника сессии из 89. При этом ранее вице-президент МОК Джон Коутс, выступая на сессии, заявил, что организация может расторгнуть контракт с США на право проведения зимних Игр. По его словам, это произойдёт, если Вашингтон не признает главенство WADA в борьбе с допингом в спорте.

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Наталья Демьянова
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