Президента МОК Баха переизбрали членом организации ещё на восемь лет

Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в среду, 24 июля, переизбрали членом организации на восемь лет. Такое решение было принято на 142-й сессии МОК в Париже. Кандидатуру Баха поддержали 93 из 95 участников, ещё двое воздержались от голосования.

Отметим, Бах впервые был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошёл в исполком организации. В сентябре 2013 года его избрали президентом МОК, в 2021 году Бах был переизбран. 70-летний Бах, напомним, является олимпийским чемпионом 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в составе сборной ФРГ.