МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса во главе с россиянином Кремлёвым

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Париже решил исключить Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую Умаром Кремлёвым, из списка признанных спортивных федераций. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

"Сессия МОК проголосовала об отзыве признания IBA", — сказано в ежегодном докладе Олимпийского комитета, который опубликован на сайте организации.