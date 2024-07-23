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23 июля, 12:52

МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса во главе с россиянином Кремлёвым

МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Париже решил исключить Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую Умаром Кремлёвым, из списка признанных спортивных федераций. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

"Сессия МОК проголосовала об отзыве признания IBA", — сказано в ежегодном докладе Олимпийского комитета, который опубликован на сайте организации.

Также на мероприятии было одобрено изменение названия Международной федерации плавания (FINA), которая теперь будет официально называться World Aquatics.

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Напомним, главой ассоциации является Умар Кремлёв. В апреле прошлого года IBA провела чемпионат мира в Ташкенте с участием россиян и белорусов, а перед этим открыла дело против стран, бойкотирующих этот ЧМ. Среди них США, Великобритания, Канада, Ирландия, Норвегия и Чехия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Александра Мышляева
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