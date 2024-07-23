МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса во главе с россиянином Кремлёвым
МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных
Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Париже решил исключить Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую Умаром Кремлёвым, из списка признанных спортивных федераций. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
"Сессия МОК проголосовала об отзыве признания IBA", — сказано в ежегодном докладе Олимпийского комитета, который опубликован на сайте организации.
Также на мероприятии было одобрено изменение названия Международной федерации плавания (FINA), которая теперь будет официально называться World Aquatics.
Напомним, главой ассоциации является Умар Кремлёв. В апреле прошлого года IBA провела чемпионат мира в Ташкенте с участием россиян и белорусов, а перед этим открыла дело против стран, бойкотирующих этот ЧМ. Среди них США, Великобритания, Канада, Ирландия, Норвегия и Чехия.
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