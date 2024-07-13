Российский боксёр Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA
Боксёр Муслим Гаджимагомедов. Обложка © Telegram/Федерация Бокса России
Российский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весовой категории до 101,6 кг по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он завоевал титул, уложив китайского соперника Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове в Московской области.
Победу ему удалось одержать техническим нокаутом уже в четвёртом раунде из 12. Во время поединка соперник нашего бойца наступал, забывая прикрываться, что стало его фатальной ошибкой. В свою очередь Гаджимагомедов, вёл очень правильную тактику, забрасывая оппонента точными и отмеренными ударами. Уже вскоре Чжаосинь начал терять силы, и в конце 4-го раунда еле стоял на ногах, поэтому судья принял решение остановить бой.
Теперь на счету россиянина четыре победы (3 нокаутом), при этом он не потерпел ни одного поражения. Дебютировал он, кстати, на профессиональном ринге в декабре 2021 года.
А ранее Life.ru рассказывал об инциденте, который произошёл на турнире лиги Hardcore. Там азербайджанский боец поп-ММА Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского, назвав того "русской свиньёй". Позже от провинившегося, конечно же, последовали извинения и порция слов уважения ко всему русскому, однако позднее зажигание не помогло. Несмотря на это, Федерация бокса России пожизненно отстранила его от турниров.