Российский боксёр Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Российский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весовой категории до 101,6 кг по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он завоевал титул, уложив китайского соперника Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове в Московской области.

Победу ему удалось одержать техническим нокаутом уже в четвёртом раунде из 12. Во время поединка соперник нашего бойца наступал, забывая прикрываться, что стало его фатальной ошибкой. В свою очередь Гаджимагомедов, вёл очень правильную тактику, забрасывая оппонента точными и отмеренными ударами. Уже вскоре Чжаосинь начал терять силы, и в конце 4-го раунда еле стоял на ногах, поэтому судья принял решение остановить бой.