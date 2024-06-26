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26 июня, 13:10

Украинский боксёр Александр Усик добровольно отказался от пояса IBF

Александр Усик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Александр Усик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Украинский спортсмен Александр Усик отказался от титула абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлой весовой категории, освободив пояс Международной боксёрской федерации (IBF). В соцсетях он пояснил, что решение связано с предстоящим боем за этот пояс между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа.

"Пояс IBF — мой подарок вам. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик", — сообщил Усик.

Отметим, что у Усика не получилось провести защиту пояса с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. Новый временный чемпион IBF — англичанин Даниель Дюбуа, который победил хорвата 1 июня в Эр-Рияде. Титул IBF, которым Усик владел с 2021 года, теперь разыграют 21 сентября. Примечательно, что ранее Усик ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.

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Ранее Life.ru писал, что российские тяжеловесы UFC Сергей Павлович и Александр Волков повздорили после поединка во время турнира в Эр-Рияде. Конфликт произошёл прямо в октагоне на глазах у собравшихся зрителей. Сам бой, к слову, выиграл Волков.

Никита Осипов
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