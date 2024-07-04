Боец поп-MMA Рзаев отстранён пожизненно за оскорбление россиянина
Федерация бокса России пожизненно отстранила от турниров азербайджанца Рзаева
Джавид Рзаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz
Федерация бокса России приняла решение пожизненно отстранить азербайджанского бойца Джавида Рзаева от участия в любых мероприятиях под эгидой организации за оскорбление в адрес российского спортсмена Артура Акаба Кулинского.
"Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид-оглы отстранён от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно", — сообщается в телеграм-канале Федерации бокса России.
Сотрудники правоохранительных органов также продолжают раскапывать информацию о возможном участии Рзаева в экстремистской деятельности. А Федерация бокса России предприняла меры, направленные на то, чтобы такие эпизоды не повторялись в будущем. Организация вернула лицензию "Хардкору", предупредив, что если на их мероприятиях будет вновь нарушено законодательство России, то лицензия организации будет немедленно прекращена без возможности дальнейшего восстановления.
Ранее боец поп-ММА Джавид Рзаев на турнире лиги Hardcore оскорбил россиянина Артура Кулинского, назвав того "русской свиньёй". Затем от провинившегося последовали извинения в адрес российского спортсмена и порция слов уважения ко всему русскому, но, как теперь стало ясно, это нисколько не помогло азербайджанскому бойцу.