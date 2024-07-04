Боец поп-MMA Рзаев отстранён пожизненно за оскорбление россиянина

"Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид-оглы отстранён от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно", — сообщается в телеграм-канале Федерации бокса России.

Сотрудники правоохранительных органов также продолжают раскапывать информацию о возможном участии Рзаева в экстремистской деятельности. А Федерация бокса России предприняла меры, направленные на то, чтобы такие эпизоды не повторялись в будущем. Организация вернула лицензию "Хардкору", предупредив, что если на их мероприятиях будет вновь нарушено законодательство России, то лицензия организации будет немедленно прекращена без возможности дальнейшего восстановления.