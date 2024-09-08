Россия завоевала 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже
Выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх-2024 в Париже завершены В этом году наши парни и девушки смогли получить 64 медали. Они завоевали 23 бронзовые, 21 — серебряную и 20 — золотых. Больше всего наград РФ получила за водные виды спорта.
Всего в играх приняли участие 88 спортсменов из России. Все они выступили в нейтральном статусе в пяти видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо. Сегодня, 8 сентября, официально завершится Паралимпиада, церемонию проведут на стадионе «Стад де Франс» в 21:30 мск.
Напомним, что в Играх-2024 года чемпионами смогли стать пловец Дмитрий Черняев, который принёс шестую золотую медаль, а также Александр Яремчук — он забрал золото финальном забеге на 1 500 метров среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности. Обладателем первого места по прыжкам в длину стал Матвей Якушев. Одна из спортсменок вообще смогла установить мировой рекорд. Дарья Лукьяненко выиграла заплыв на дистанции в 100 метров вольным стилем.
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