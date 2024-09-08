Россия завоевала 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже

Выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх-2024 в Париже завершены В этом году наши парни и девушки смогли получить 64 медали. Они завоевали 23 бронзовые, 21 — серебряную и 20 — золотых. Больше всего наград РФ получила за водные виды спорта.

Всего в играх приняли участие 88 спортсменов из России. Все они выступили в нейтральном статусе в пяти видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо. Сегодня, 8 сентября, официально завершится Паралимпиада, церемонию проведут на стадионе «Стад де Франс» в 21:30 мск.