Российский легкоатлет Якушев завоевал золото Паралимпиады
Россиянин Матвей Якушев завоевал золото в прыжках в длину на Паралимпиаде
Российский легкоатлет Матвей Якушев. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России
Российский легкоатлет Матвей Якушев стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже в прыжках в длину. Соревнования проходили в категории T20 среди спортсменов с нарушением интеллекта.
Спортсмен показал результат 7,51 м. Серебро завоевал малайзиец Абдул Латиф Ромли (7,45), бронза у колумбийца Джона Себастьяна Обандо Асприллы (7,38).
Это не единственное крупное достижение российских паралимпийцев за сегодня. Напомним, что спортсменка Дарья Лукьяненко выиграла заплыв на дистанции в 100 метров вольным стилем на парижских Паралимпийских играх. Она участвовала в категории S11 для атлетов с нарушениями зрения. Также отличились пловец Роман Жданов, который пополнил копилку наград команды РФ на Паралимпиаде третьей для себя медалью и бегун Андрей Вдовин