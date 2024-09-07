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7 сентября, 19:39

Российский легкоатлет Якушев завоевал золото Паралимпиады

Россиянин Матвей Якушев завоевал золото в прыжках в длину на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Матвей Якушев. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Российский легкоатлет Матвей Якушев. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Российский легкоатлет Матвей Якушев стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже в прыжках в длину. Соревнования проходили в категории T20 среди спортсменов с нарушением интеллекта.

Спортсмен показал результат 7,51 м. Серебро завоевал малайзиец Абдул Латиф Ромли (7,45), бронза у колумбийца Джона Себастьяна Обандо Асприллы (7,38).

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Это не единственное крупное достижение российских паралимпийцев за сегодня. Напомним, что спортсменка Дарья Лукьяненко выиграла заплыв на дистанции в 100 метров вольным стилем на парижских Паралимпийских играх. Она участвовала в категории S11 для атлетов с нарушениями зрения. Также отличились пловец Роман Жданов, который пополнил копилку наград команды РФ на Паралимпиаде третьей для себя медалью и бегун Андрей Вдовин

Оксана Попова
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