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6 сентября, 20:42

Трансгендерная бегунья Петрилло провалилась на Паралимпиаде

Первый трансгендер на Паралимпиаде Валентина Петрилло не попала в финал

Трансгендерная спортсменка Валентина Петрилло. Обложка © X / Alice

Трансгендерная спортсменка Валентина Петрилло. Обложка © X / Alice

На Паралимпийских играх в Париже итальянская бегунья Валентина Петрилло, ставшая первой трансгендерной спортсменкой на этих соревнованиях, не смогла преодолеть полуфинальный этап. В забеге на 200 метров в категории T12, предназначенной для спортсменов с нарушениями зрения, Петрилло финишировала третьей с результатом 25,92 секунды.

В том же забеге участвовала россиянка Анна Кулинич-Сорокина, которая, к сожалению, была дисквалифицирована за фальстарт. В финал вышли только четыре лучших спортсменки из двенадцати участниц, и Петрилло не вошла в их число, заняв девятое место.

Российские паралимпийцы получили приглашение на церемонию закрытия Игр в Париже
Российские паралимпийцы получили приглашение на церемонию закрытия Игр в Париже

Ранее в восьмой день Паралимпийских игр в Париже российская сборная продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. В числе победителей — пловчихи Мария Павлова (золото в брассе на 100 метров в классе SB7) и Дарья Лукьяненко (золото в том же виде программы, но в классе SB11), а также Елена Прокофьева, получившая серебро в настольном теннисе (класс WS11).

Кирилл Сосновских
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