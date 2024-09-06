Трансгендерная бегунья Петрилло провалилась на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Париже итальянская бегунья Валентина Петрилло, ставшая первой трансгендерной спортсменкой на этих соревнованиях, не смогла преодолеть полуфинальный этап. В забеге на 200 метров в категории T12, предназначенной для спортсменов с нарушениями зрения, Петрилло финишировала третьей с результатом 25,92 секунды.

В том же забеге участвовала россиянка Анна Кулинич-Сорокина, которая, к сожалению, была дисквалифицирована за фальстарт. В финал вышли только четыре лучших спортсменки из двенадцати участниц, и Петрилло не вошла в их число, заняв девятое место.