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7 сентября, 18:54

Россиянка Лукьяненко выиграла третье золото Паралимпиады с мировым рекордом

Российские паралимпийцы Дарья Лукьяненко вместе с Артуром Сайфутдиновым (слева) и Романом Макаровым (справа). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российские паралимпийцы Дарья Лукьяненко вместе с Артуром Сайфутдиновым (слева) и Романом Макаровым (справа). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российская спортсменка Дарья Лукьяненко выиграла заплыв на дистанции в 100 метров вольным стилем на парижских Паралимпийских играх. Она участвовала в категории S11 для атлетов с нарушениями зрения.

Лукьяненко обновила рекорд мира, проплыв свою дистанцию за 1 минуту и 4,88 секунды. Перед этим она выиграла на парижской Паралимпиаде две золотых и две бронзовых медали.

Таким образом сейчас на счету российских спортсменов 63 медали: 19 золотых, 21 серебряных и 23 бронзовых. Паралимпийские игры закроются 8 сентября. Международный паралимпийский комитет позволил участвовать в состязаниях 88 атлетам из РФ в нейтральном статусе.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной завоёванной российским спортсменом золотой медали Паралимпиаде в столице Франции, её добыл пловец Роман Жданов. Он победил в заплыве на 50 метров на спине, завоевав второе для себя золото на соревнованиях.

Юрий Лысенко
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