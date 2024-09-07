Россиянка Лукьяненко выиграла третье золото Паралимпиады с мировым рекордом
Российские паралимпийцы Дарья Лукьяненко вместе с Артуром Сайфутдиновым (слева) и Романом Макаровым (справа). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Российская спортсменка Дарья Лукьяненко выиграла заплыв на дистанции в 100 метров вольным стилем на парижских Паралимпийских играх. Она участвовала в категории S11 для атлетов с нарушениями зрения.
Лукьяненко обновила рекорд мира, проплыв свою дистанцию за 1 минуту и 4,88 секунды. Перед этим она выиграла на парижской Паралимпиаде две золотых и две бронзовых медали.
Таким образом сейчас на счету российских спортсменов 63 медали: 19 золотых, 21 серебряных и 23 бронзовых. Паралимпийские игры закроются 8 сентября. Международный паралимпийский комитет позволил участвовать в состязаниях 88 атлетам из РФ в нейтральном статусе.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной завоёванной российским спортсменом золотой медали Паралимпиаде в столице Франции, её добыл пловец Роман Жданов. Он победил в заплыве на 50 метров на спине, завоевав второе для себя золото на соревнованиях.