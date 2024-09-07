Российский пловец Жданов завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже
Роман Жданов. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России
Российский пловец Роман Жданов пополнил копилку наград команды РФ на Паралимпиаде в Париже третьей для себя медалью. Атлет быстрее всех преодолел 50-метровку на спине и стал обладателем ещё одного золота — второго за эти Игры.
Состязание проходило в категории S4, где соревнуются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Жданов достиг финиша за 42,30 секунды, показав лучший результат. Вторую строчку с минимальным отрывом (42,70 секунды) занял представитель мексиканской сборной Камачо Рамирес, а бронза досталась чеху Арносту Петрачеку (43,96 секунды).
Несколькими днями ранее пловец также стал чемпионом Паралимпиады в заплыве на 150 метров комплексом и оказался вторым в заплыве вольным стилем на 200 метров. Всего в активе российских атлетов 62 медали, 18 из которых — золотые.
Напомним, что Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Российских и белорусских спортсменов пригласили на торжественную церемонию закрытия Игр, однако посетить мероприятие смогут не все — уже на следующий день атлетам предстоит долгий перелёт на родину через Турцию.