Российский пловец Жданов завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Роман Жданов пополнил копилку наград команды РФ на Паралимпиаде в Париже третьей для себя медалью. Атлет быстрее всех преодолел 50-метровку на спине и стал обладателем ещё одного золота — второго за эти Игры.

Состязание проходило в категории S4, где соревнуются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Жданов достиг финиша за 42,30 секунды, показав лучший результат. Вторую строчку с минимальным отрывом (42,70 секунды) занял представитель мексиканской сборной Камачо Рамирес, а бронза досталась чеху Арносту Петрачеку (43,96 секунды).

Несколькими днями ранее пловец также стал чемпионом Паралимпиады в заплыве на 150 метров комплексом и оказался вторым в заплыве вольным стилем на 200 метров. Всего в активе российских атлетов 62 медали, 18 из которых — золотые.