Путин поздравил ещё четырёх российских паралимпийцев с победой в Париже 3 сентября, 16:55 Евгений Торсунов, Дмитрий Черняев, Роман Жданов, Александр Костин. Обложка © wikipedia.org / Паралимпийский комитет РФ

Пловцы Дмитрий Черняев и Роман Жданов, а также легкоатлеты Александр Костин и Евгений Торсунов получили поздравления от президента РФ Владимира Путина после победы на Паралимпийских играх в Париже, которые завершатся 8 сентября. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства пожелал спортсменам дальнейших успехов и поблагодарил за высокий класс, характер и самоотверженный труд во время состязаний.

Торсунов занял первое место в прыжках в длину среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Костин взял золотов в забеге на 1 500 метров среди спортсменов с нарушением зрения. Жданов стал лучшим на водной дистанции в 150 метров, а Черняев выиграл золотую медаль в 100-метровом заплыве брассом в категории лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ранее Путин поздравил спортсменов Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину с завоеванием золота на Паралимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что спортсмены составили серьёзную конкуренцию для других участников состязаний.

Авторы Татьяна Миссуми