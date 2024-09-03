Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Путин поздравил ещё четырёх российских паралимпийцев с победой в Париже

3 сентября, 16:55
Евгений Торсунов, Дмитрий Черняев, Роман Жданов, Александр Костин. Обложка © wikipedia.org / Паралимпийский комитет РФ

Евгений Торсунов, Дмитрий Черняев, Роман Жданов, Александр Костин. Обложка © wikipedia.org / Паралимпийский комитет РФ

Пловцы Дмитрий Черняев и Роман Жданов, а также легкоатлеты Александр Костин и Евгений Торсунов получили поздравления от президента РФ Владимира Путина после победы на Паралимпийских играх в Париже, которые завершатся 8 сентября. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства пожелал спортсменам дальнейших успехов и поблагодарил за высокий класс, характер и самоотверженный труд во время состязаний.

Торсунов занял первое место в прыжках в длину среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Костин взял золотов в забеге на 1 500 метров среди спортсменов с нарушением зрения. Жданов стал лучшим на водной дистанции в 150 метров, а Черняев выиграл золотую медаль в 100-метровом заплыве брассом в категории лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Журова объяснила, почему украинцы отказываются фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде
Журова объяснила, почему украинцы отказываются фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Ранее Путин поздравил спортсменов Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину с завоеванием золота на Паралимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что спортсмены составили серьёзную конкуренцию для других участников состязаний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!