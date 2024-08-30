Журова объяснила, почему украинцы отказываются фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Отказ украинских спортсменов фотографироваться с коллегами из России на Паралимпиаде и других международных соревнованиях обусловлен страхом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, представители Незалежной боятся столкнуться с осуждением со стороны сограждан в социальных сетях.

«Это не спортивная история. Просто спортсмены понимают последствия. Они хотят приехать с медалями в качестве героев Украины. А если сфотографируются с нашими, то впечатление у людей испортится, их начнут осуждать, хотя это абсолютный бред», — отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.