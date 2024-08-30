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Регион
30 августа, 11:49

Журова объяснила, почему украинцы отказываются фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Журова: Украинцы боятся последствий за фото с российскими спортсменами

Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Отказ украинских спортсменов фотографироваться с коллегами из России на Паралимпиаде и других международных соревнованиях обусловлен страхом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, представители Незалежной боятся столкнуться с осуждением со стороны сограждан в социальных сетях.

«Это не спортивная история. Просто спортсмены понимают последствия. Они хотят приехать с медалями в качестве героев Украины. А если сфотографируются с нашими, то впечатление у людей испортится, их начнут осуждать, хотя это абсолютный бред», отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Украинский паралимпиец не стал фотографироваться с россиянином на пьедестале
Украинский паралимпиец не стал фотографироваться с россиянином на пьедестале

Парламентарий напомнила, что украинская легкоатлетка Ярослава Могучих уже попала под каток критики за фото с россиянкой Марией Ласицкене. При этом Журова подчеркнула, что наши спортсмены, а тем более паралимпийцы, ни в чём не виноваты перед коллегами с Украины.

Напомним, на Паралимпиаде в Париже, стартовавшей 28 августа, уже произошёл скандал: украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером, который завоевал серебряную медаль. Ранее пловец Владимир Даниленко принёс первую для России медаль Паралимпиады.

Борис Эльфанд
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