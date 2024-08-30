Журова объяснила, почему украинцы отказываются фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде
Журова: Украинцы боятся последствий за фото с российскими спортсменами
Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Отказ украинских спортсменов фотографироваться с коллегами из России на Паралимпиаде и других международных соревнованиях обусловлен страхом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, представители Незалежной боятся столкнуться с осуждением со стороны сограждан в социальных сетях.
«Это не спортивная история. Просто спортсмены понимают последствия. Они хотят приехать с медалями в качестве героев Украины. А если сфотографируются с нашими, то впечатление у людей испортится, их начнут осуждать, хотя это абсолютный бред», — отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Парламентарий напомнила, что украинская легкоатлетка Ярослава Могучих уже попала под каток критики за фото с россиянкой Марией Ласицкене. При этом Журова подчеркнула, что наши спортсмены, а тем более паралимпийцы, ни в чём не виноваты перед коллегами с Украины.
Напомним, на Паралимпиаде в Париже, стартовавшей 28 августа, уже произошёл скандал: украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером, который завоевал серебряную медаль. Ранее пловец Владимир Даниленко принёс первую для России медаль Паралимпиады.