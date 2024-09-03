Путин поздравил паралимпийцев с завоеванием золотых медалей в Париже

Глава РФ Владимир Путин поздравил спортсменов Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину с завоеванием золота на Паралимпийских играх в Париже. Телеграммы, которые президент отправил спортсменам, опубликовала пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Паралимпийцы Чуркин, Калина и Шабалина. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

«Высочайший профессионализм, сила воли и решительный, победный настрой вновь помогли вам показать блестящий результат, опередить серьёзных соперников», — говорится в телеграмме.