Путин поздравил паралимпийцев с завоеванием золотых медалей в Париже
Глава РФ Владимир Путин поздравил спортсменов Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину с завоеванием золота на Паралимпийских играх в Париже. Телеграммы, которые президент отправил спортсменам, опубликовала пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Паралимпийцы Чуркин, Калина и Шабалина. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России
«Высочайший профессионализм, сила воли и решительный, победный настрой вновь помогли вам показать блестящий результат, опередить серьёзных соперников», — говорится в телеграмме.
Кроме того, российский лидер пожелал спортсменам новых достижений и всего наилучшего.
Напомним, пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады. Спортсмен Алексей Чуркин завоевал первое место в метании булавы. В категории F32, предназначенной для атлетов с нарушениями координации, он продемонстрировал выдающийся результат — 40,33 метра. Пловец Андрей Калина принёс России золото на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).
Life.ru