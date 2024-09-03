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3 сентября, 10:20

Путин поздравил паралимпийцев с завоеванием золотых медалей в Париже

Глава РФ Владимир Путин поздравил спортсменов Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину с завоеванием золота на Паралимпийских играх в Париже. Телеграммы, которые президент отправил спортсменам, опубликовала пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Паралимпийцы Чуркин, Калина и Шабалина. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Паралимпийцы Чуркин, Калина и Шабалина. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

«Высочайший профессионализм, сила воли и решительный, победный настрой вновь помогли вам показать блестящий результат, опередить серьёзных соперников», — говорится в телеграмме.

Кроме того, российский лидер пожелал спортсменам новых достижений и всего наилучшего.

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Напомним, пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады. Спортсмен Алексей Чуркин завоевал первое место в метании булавы. В категории F32, предназначенной для атлетов с нарушениями координации, он продемонстрировал выдающийся результат — 40,33 метра. Пловец Андрей Калина принёс России золото на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).

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Life.ru

Александра Мышляева
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