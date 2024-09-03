Министр спорта в беседе с Life.ru обещал паралимпийцам призовые и звания

Российские спортсмены, которые завоюют награды на Паралимпийских играх в Париже, получать по возвращении на родину призовые. Это в разговоре с Life.ru обещал министр спорта России Михаил Дегтярёв, который сейчас находится в Монголии в составе российской делегации во главе с президентом.

Дегтярёв пообещал паралимпийцам призовые и звания. Видео © Life.ru

«Мы всегда болеем за наших атлетов. Тем более за паралимпийцев, которые мужественно сражаются сегодня, завоёвывают медали. Мы всех поздравляем и всегда поддерживаем. Будут и звания, и призовые — всё будет. Я считаю, что это большое мужество для них, поехать нашим людям с безграничными возможностями в Париж», – пообещал он.