Министр спорта в беседе с Life.ru обещал паралимпийцам призовые и звания
Российские спортсмены, которые завоюют награды на Паралимпийских играх в Париже, получать по возвращении на родину призовые. Это в разговоре с Life.ru обещал министр спорта России Михаил Дегтярёв, который сейчас находится в Монголии в составе российской делегации во главе с президентом.
Дегтярёв пообещал паралимпийцам призовые и звания. Видео © Life.ru
«Мы всегда болеем за наших атлетов. Тем более за паралимпийцев, которые мужественно сражаются сегодня, завоёвывают медали. Мы всех поздравляем и всегда поддерживаем. Будут и звания, и призовые — всё будет. Я считаю, что это большое мужество для них, поехать нашим людям с безграничными возможностями в Париж», – пообещал он.
На Паралимпиаде в Париже сейчас принимают участие 88 спортсменов из России и 2 спортсменов-ведущих (ведут по трассе атлетов с нарушениями зрения). Они будут выступать в 5 из 22 видов спорта: лёгкой атлетике (46 атлетов), плавании (34 спортсмена), настольном теннисе (4 атлета), триатлоне (2 спортсмена) и тхэквондо (2 атлета). В активе сборной РФ порядка 30 наград. Среди них легкоатлеты Артём Калашян и Дмитрий Сафронов, которые принесли команде серебро и бронзу.
Life.ru