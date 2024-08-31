Россиянин Чуркин завоевал золото в метании булавы на Паралимпиаде в Париже

На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже российский спортсмен Алексей Чуркин завоевал золотую медаль в метании булавы. В категории F32, предназначенной для атлетов с нарушениями координации, спортсмен продемонстрировал выдающийся результат — 40,33 метра.

На втором месте расположился грек Афанасиос Константинидис с результатом 38,65 метра, а бронзовую медаль завоевал алжирец Ахмед Мехидеб, метнувший булаву на 38,61 метра.

Паралимпийские игры в Париже продолжаются до 8 сентября, и в копилке российской сборной уже 18 медалей: четыре золотые, семь серебряных и семь бронзовых. Международный паралимпийский комитет (IPC) подтвердил участие 88 российских спортсменов под нейтральным флагом.