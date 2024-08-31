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31 августа, 19:59

Россиянин Чуркин завоевал золото в метании булавы на Паралимпиаде в Париже

На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже российский спортсмен Алексей Чуркин завоевал золотую медаль в метании булавы. В категории F32, предназначенной для атлетов с нарушениями координации, спортсмен продемонстрировал выдающийся результат — 40,33 метра.

На втором месте расположился грек Афанасиос Константинидис с результатом 38,65 метра, а бронзовую медаль завоевал алжирец Ахмед Мехидеб, метнувший булаву на 38,61 метра.

Паралимпийские игры в Париже продолжаются до 8 сентября, и в копилке российской сборной уже 18 медалей: четыре золотые, семь серебряных и семь бронзовых. Международный паралимпийский комитет (IPC) подтвердил участие 88 российских спортсменов под нейтральным флагом.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российский атлет Александр Яремчук одержал победу на Паралимпийских играх в Париже в беге на 1500 метров среди спортсменов с низким ростом или протезами конечностей, показав результат 3 минуты 50,24 секунды. Этот успех сделал его вторым россиянином, завоевавшим золото на текущих соревнованиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marcio Cimatti

Кирилл Сосновских
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