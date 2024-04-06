ISU может исключить сальто из числа запрещённых элементов фигурного катания

Обсуждение об исключении сальто из числа запрещённых элементов в фигурном катании пройдёт на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). Сейчас фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений, за него грозит штраф в размере двух баллов.