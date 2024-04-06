ISU может исключить сальто из числа запрещённых элементов фигурного катания
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Обсуждение об исключении сальто из числа запрещённых элементов в фигурном катании пройдёт на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). Сейчас фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений, за него грозит штраф в размере двух баллов.
"Сальто планируется убрать из списка запрещённых элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации. В опубликованных предложениях техкома этого пункта пока нет", — рассказал источник ТАСС.
Тем временем продолжаются бурные обсуждения относительно участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже. МОК уже не допустил одного из лучших российских борцов — Абдулрашида Садулаева — к лицензионному олимпийскому турниру. Его обвинили в том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине.