Российские лыжники не поедут на Кубок мира этой зимой FIS продлила запрет на выступление лыжников из России на сезон 2024/25 27 сентября, 15:59 Российские лыжники. Обложка © ТАСС / Zuma

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала давать россиянам разрешение выступать на Кубке мира по лыжным гонкам, запрет на участие был введён в 2022 года после начала СВО, а теперь вновь продлён. Об этом сообщает газета Expressen.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам назначен на 29 ноября и состоится в финской Руке. Состязания закончатся только 23 марта, также в Финляндии. В FIS не стали вдаваться в долгие комментарии принятого решения по России.

Ранее сообщалось, что на предстоящем заседании Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Если решение окажется положительным, российские фигуристы и конькобежцы смогут принять участие в международных турнирах, начиная с нового сезона.

Авторы Татьяна Миссуми