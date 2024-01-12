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12 января, 12:30

Гашек раскритиковал НХЛ за отсутствие санкций для российских хоккеистов

Гашек: Допуск российских хоккеистов к матчам — полный провал НХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за отсутствия санкций в отношении российских спортсменов, выступающих в лиге во время СВО.

"Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несёт ответственность за жизни украинцев и россиян и должна заплатить за это", — написал Гашек в соцсети X.

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Напомним, скандал начался с призыва легендарного вратаря Гашека: он потребовал, чтобы руководство НХЛ ушло в отставку из-за допуска россиян на вынесенные в Чехию матчи. В ответ левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его не сильно интересуют эти слова. Олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров и вовсе назвал его дураком. Позже Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) платить Украине несколько миллиардов долларов за то, что в лиге играют российские спортсмены.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Филиппов

Александра Мышляева
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