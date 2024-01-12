Гашек раскритиковал НХЛ за отсутствие санкций для российских хоккеистов

"Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несёт ответственность за жизни украинцев и россиян и должна заплатить за это", — написал Гашек в соцсети X.