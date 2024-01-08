Регион

Уведомления отключены

8 января, 03:24

Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

Хоккейный матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингз" в американской столице завершился победой хозяев спортивной арены. Результативным действием в ходе игры отличился капитан "кэпсов" Александр Овечкин.

Во втором периоде российский нападающий сделал передачу Дилану Строуму, который отправил шайбу в ворота соперников. Остальные три гола у "Вашингтона" забили Ник Дауд, Джон Карлсон и Обе-Кубел. У гостей отличились Адриан Кемпе и Кевин Фиала. Последний оформил дубль.

Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом". Видео © X / Jeudepuissance

К моменту финального свистка счёт на табло застыл на отметке 4:3 в пользу хозяев. Эффективная передача позволила Овечкину продлить результативную серию до пяти матчей.

Кучеров набрал три очка в игре с "Бостоном" и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
Кучеров набрал три очка в игре с "Бостоном" и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

А ранее выступающий за клуб "Миннесота Уайлд" российский хоккеист Кирилл Капризов стал первой звездой недели в НХЛ. На счету спортсмена четыре гола и три передачи.

Обложка ©

X / CapitalsPR

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров