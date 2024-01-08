Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ
Хоккейный матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингз" в американской столице завершился победой хозяев спортивной арены. Результативным действием в ходе игры отличился капитан "кэпсов" Александр Овечкин.
Во втором периоде российский нападающий сделал передачу Дилану Строуму, который отправил шайбу в ворота соперников. Остальные три гола у "Вашингтона" забили Ник Дауд, Джон Карлсон и Обе-Кубел. У гостей отличились Адриан Кемпе и Кевин Фиала. Последний оформил дубль.
Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом". Видео © X / Jeudepuissance
К моменту финального свистка счёт на табло застыл на отметке 4:3 в пользу хозяев. Эффективная передача позволила Овечкину продлить результативную серию до пяти матчей.
А ранее выступающий за клуб "Миннесота Уайлд" российский хоккеист Кирилл Капризов стал первой звездой недели в НХЛ. На счету спортсмена четыре гола и три передачи.
X / CapitalsPR