Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

Хоккейный матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингз" в американской столице завершился победой хозяев спортивной арены. Результативным действием в ходе игры отличился капитан "кэпсов" Александр Овечкин.

Во втором периоде российский нападающий сделал передачу Дилану Строуму, который отправил шайбу в ворота соперников. Остальные три гола у "Вашингтона" забили Ник Дауд, Джон Карлсон и Обе-Кубел. У гостей отличились Адриан Кемпе и Кевин Фиала. Последний оформил дубль.

Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом". Видео © X / Jeudepuissance

К моменту финального свистка счёт на табло застыл на отметке 4:3 в пользу хозяев. Эффективная передача позволила Овечкину продлить результативную серию до пяти матчей.