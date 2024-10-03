Четыре школьника с игрушечным вертолётом поставили всех на уши на мачте «Зенита» с «Акроном»

Четверо школьников пронесли на «Газпром-Арену» игрушечный вертолётик на радиоуправлении и запустили его во время встречи между ФК «Зенит» и «Акрона». Снятое одним из зрителей видео опубликовал в личном телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов.

Игрушечный вертолёт вылетел на поле «Газпром-Арены» во время матча «Зенита» и «Акрона». Видео © Telegram / «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

«Они разделили между собой детали летающего аппарата и собрали его уже на стадионе. Купили вертолётик в детском мире — это не дрон. Сейчас мальчики задержаны, но ничего особенного им не грозит. Разве что впаяют родителям штраф. Fan-ID у пацанов тоже, вроде, отнимать не планируют», — написал он.

На опубликованном ролике видно, как вертолёт кружит в пустой штрафной зоне. На следующих кадрах он уже лежит на газоне, и его подбирает мужчина в костюме, вероятно, сотрудник безопасности стадиона. Параллельно с этим персонал начал проверять трибуны, чтобы найти оператора летательного аппарата.

Журналист отметил, что игрушку сначала сбил на землю то ли Дмитрий Чистяков, то ли Вендел, после чего от него отогнали остальных футболистов, опасаясь, что вертолёт начинён взрывчаткой или чернилами. Оказалось, что устройство было безвредным и почти полностью собиралось из пластиковых деталей, которые не засекли детекторы. На трибунах сориентировались быстро и начали скандировать «Закройте вертолёт Соболевым».