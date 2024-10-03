«Посвящаю гол маме»: Соболев сделал трогательное заявление после разгрома «Акрона»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от первого забитого мяча в составе сине-бело-голубых. Футболист признался, что очень хотел отличиться в игре с тольяттинским «Акроном» и из-за этого допустил серию ошибок, но всё же смог достичь желаемого.

«Сегодня должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи, как в моменте с ударом головой. Хорошо, что отличился, думаю, что сейчас уверенность чуть-чуть прибавится», — заявил спортсмен в послематчевом интервью.

В завершение Соболев подчеркнул, что хочет посвятить дебютный мяч своей матери, которой не стало в 2020 году.