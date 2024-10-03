«Посвящаю гол маме»: Соболев сделал трогательное заявление после разгрома «Акрона»
Форвард «Зенита» Соболев посвятил первый гол в составе клуба умершей матери
Александр Соболев. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от первого забитого мяча в составе сине-бело-голубых. Футболист признался, что очень хотел отличиться в игре с тольяттинским «Акроном» и из-за этого допустил серию ошибок, но всё же смог достичь желаемого.
«Сегодня должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи, как в моменте с ударом головой. Хорошо, что отличился, думаю, что сейчас уверенность чуть-чуть прибавится», — заявил спортсмен в послематчевом интервью.
В завершение Соболев подчеркнул, что хочет посвятить дебютный мяч своей матери, которой не стало в 2020 году.
«Посвящаю гол маме» , — произнёс форвард.
Соболев сменил красно-белую форму «Спартака» на бело-сине-голубую «Зенита» 30 августа. Этому событию предшествовала серия скандалов. В июле спортсмена даже отстранили от тренировок со столичным ФК из-за слухов о планах заключить контракт с командой из города на Неве.