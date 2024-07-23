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23 июля, 18:20

Соболев отстранён от тренировок со "Спартаком" после слухов о сделке с "Зенитом"

Александр Соболев. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Александр Соболев. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев больше не сможет тренироваться с основной командой. Соответствующее решение после неудачного старта в новом сезоне Российской премьер-лиги приняло руководство футбольного клуба, заявил спортивный директор коллектива Томаш Амарал.

"По решению клуба Александр Соболев отстранён от тренировок с первой командой", — процитировал Амарала руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

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Игроку запретили выходить на поле с сокомандниками между матчами после слухов о возможном переходе форварда в петербургский "Зенит". Сумма сделки может достигать 12 миллионов евро, рассказывал Life.ru ранее. Впрочем, в "Спартаке" такие предположения отвергают.

Илья Пушкарев
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