Соболев отстранён от тренировок со "Спартаком" после слухов о сделке с "Зенитом"
Александр Соболев. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев больше не сможет тренироваться с основной командой. Соответствующее решение после неудачного старта в новом сезоне Российской премьер-лиги приняло руководство футбольного клуба, заявил спортивный директор коллектива Томаш Амарал.
"По решению клуба Александр Соболев отстранён от тренировок с первой командой", — процитировал Амарала руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Игроку запретили выходить на поле с сокомандниками между матчами после слухов о возможном переходе форварда в петербургский "Зенит". Сумма сделки может достигать 12 миллионов евро, рассказывал Life.ru ранее. Впрочем, в "Спартаке" такие предположения отвергают.