Форвард "Спартака" нарвался на проблемы с полицией из-за своего "гелендвагена"

Нападающий столичного футбольного клуба "Спартак" решил основательно затонировать стёкла своего автомобиля "Мерседес-Гелендваген", был остановлен правоохранителями и получил штраф в размере 500 рублей с дополнительной опцией провести 15 суток под арестом. Об этом сообщил Mash.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев за рулём своего тонированного "гелендвагена". Фотография © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, досадная для футболиста ситуация произошла 2 июля — спортсмен катался в районе Воробьёвых гор в Москве. Люксовый немецкий внедорожник с номерами 007 остановили из-за наличия плотной тонировочной плёнки на передних боковых стёклах. За рулём полицейские обнаружили Соболева — действующего форварда сборной России по футболу.