Форвард "Спартака" нарвался на проблемы с полицией из-за своего "гелендвагена"
Форварда ФК "Спартак" Соболева оштрафовали за тонировку стёкол "гелендвагена"
Тонированный автомобиль футболиста московского "Спартака" Александра Соболева. Обложка © Telegram / Mash
Нападающий столичного футбольного клуба "Спартак" решил основательно затонировать стёкла своего автомобиля "Мерседес-Гелендваген", был остановлен правоохранителями и получил штраф в размере 500 рублей с дополнительной опцией провести 15 суток под арестом. Об этом сообщил Mash.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев за рулём своего тонированного "гелендвагена". Фотография © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, досадная для футболиста ситуация произошла 2 июля — спортсмен катался в районе Воробьёвых гор в Москве. Люксовый немецкий внедорожник с номерами 007 остановили из-за наличия плотной тонировочной плёнки на передних боковых стёклах. За рулём полицейские обнаружили Соболева — действующего форварда сборной России по футболу.
На футболиста составили протокол и обязали снять плёнку. Это, конечно, в том случае, если он не хочет провести время в изоляторе за неисполнение требований представителей закона.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что петербургский клуб "Зенит" хочет получить Александра Соболева в свой состав. Также была информация о том, что "Спартак" установил для отечественных клубов ценник за футболиста в 30 миллионов евро, а для иностранных — в 15. Правда, контракт спортсмена со столичным клубом рассчитан ещё на два года. Впоследствии сообщалось, что сам Соболев согласен на трансфер на условиях "Зенита", а сумма сделки составит 12 миллионов евро. Вот только эту информацию вскоре опроверг генеральный директор "Спартака" Олег Малышев, который заявил, что от руководства клуба из Северной столицы не поступало никаких предложений по Соболеву.