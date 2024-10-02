Первый гол Соболева и травма Глушенкова: «Зенит» прошёлся по «Акрону» в Кубке России

«Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.

Голами в составе хозяев отметились Александр Ерохин (6-я минута), Артур (13, 43), Александр Соболев (61) и Андрей Мостовой (87, с пенальти). У проигравших отличился Владимир Москвичев (90+2). Соболев отметился дебютным мячом за «Зенит». Травму получил нападающий петербуржцев Максим Глушенков, который лишь недавно вернулся на поле после перелома руки и был вызван в сборную России.

«Зенит» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. «Акрон» идёт вторым с восемью баллами. Третим в квартете идёт «Рубин» (6 очков), четвёртым — «Факел» (3).