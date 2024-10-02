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2 октября, 19:15

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби и вышел в плей-офф Кубка России

Игроки «Спартака» после гола в ворота «Динамо». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Игроки «Спартака» после гола в ворота «Динамо». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби, прошедшем в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Эсекьель Барко (10-я минута, с пенальти), Кристофер Мартинс (83) и Виллиан Жозе (90). У бело-голубых отличились Эли Даса (2) и Мехди Маухуб (20).

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«Спартак» набрал 12 очков и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Динамо» идёт вторым с восемью очками. Также в группа А выступают махачкалинское «Динамо» (8) и самарские «Крылья Советов» (2). В параллельном матче самарский клуб выиграл 4:3 по пенальти.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не поверил в падение интереса россиян к футболу. Он считает, что данные опроса ВЦИОМ вырваны из контекста и не отражают всю картину.

Артур Лапсаков
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