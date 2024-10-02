«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби и вышел в плей-офф Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби, прошедшем в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Эсекьель Барко (10-я минута, с пенальти), Кристофер Мартинс (83) и Виллиан Жозе (90). У бело-голубых отличились Эли Даса (2) и Мехди Маухуб (20).

«Спартак» набрал 12 очков и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Динамо» идёт вторым с восемью очками. Также в группа А выступают махачкалинское «Динамо» (8) и самарские «Крылья Советов» (2). В параллельном матче самарский клуб выиграл 4:3 по пенальти.