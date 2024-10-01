Сёмин не поверил в падение интереса россиян к футболу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поставил под сомнение результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому интерес россиян к футболу заметно упал. Он считает, что эти данные вырваны из контекста и не отражают всю картину.

По мнению спортсмена, про российский футбол стали говорить меньше на фоне санкций, которые действуют в отношении жителей РФ последние три года. Он напомнил, что наша команда не участвует в международных соревнованиях, поэтому неудивительно, что обыватели высказались о непопулярности данного вида спорта в России. Хотя, например, шесть лет назад, когда проходил домашний чемпионат мира, и российская сборная вышла в четвертьфинал, о футболе говорили везде и постоянно, в том числе на федеральных каналах.

«Не склонен считать результаты этого опроса объективными, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадёт! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно будут большие успехи», — поделился своим мнением Сёмин в беседе с RT.