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1 октября, 10:56

Сёмин не поверил в падение интереса россиян к футболу

Экс-тренер «Локомотива» Сёмин не верит опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поставил под сомнение результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому интерес россиян к футболу заметно упал. Он считает, что эти данные вырваны из контекста и не отражают всю картину.

По мнению спортсмена, про российский футбол стали говорить меньше на фоне санкций, которые действуют в отношении жителей РФ последние три года. Он напомнил, что наша команда не участвует в международных соревнованиях, поэтому неудивительно, что обыватели высказались о непопулярности данного вида спорта в России. Хотя, например, шесть лет назад, когда проходил домашний чемпионат мира, и российская сборная вышла в четвертьфинал, о футболе говорили везде и постоянно, в том числе на федеральных каналах.

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«Не склонен считать результаты этого опроса объективными, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадёт! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно будут большие успехи», — поделился своим мнением Сёмин в беседе с RT.

Напомним, что согласно результатам опроса ВЦИОМ, количество равнодушных к футболу выросло с 43% в 2005 году до 77% в наши дни. Разительные изменения и среди постоянных футбольных болельщиков, их стало на порядок меньше — с 19 до 4%.

Обложка ©

freepik/jcomp

Алёна Зиновьева
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